مجلس الدولة: اجتماع لجنة (6+6) جرى في أجواءٍ من التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال

طرابلس 05 ابريل 2023 م (وال) – أفاد المكتب للمجلس الأعلى للدولة أن لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة لمجلسي النواب والدولة (6+6) عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا في مقر المجلس للدولة بطرابلس.

وحسب المكتب فأن هذا الاجتماع وهو أوّل اجتماع تحضيريّ بين اللّجنتين جاء تلبية للدّعوة الّتي وجّهتها اللّجنة التّابعة للمجلس الأعلى للدّولة إلى اللّجنة المناظرة لها التّابعة لمجلس النّواب، تمهيدًا لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر.

وأوضح المكتب أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، منوها إلى أن الاجتماع جرى في أجواءٍ إيجابيّة، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال، وعقد كل الأعضاء العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.(وال)

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