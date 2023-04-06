حكومة الوحدة تبحث رفع الحظر الجوي عن الطيران الليبي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، أمس الأربعاء، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط محمد الفالح والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن اللقاء ناقش آلية تطوير مصلحة الطيران المدني وطيران العبور، ودعم الجهود الليبية لرفع الحظر الجوي على الطيران الليبي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء يأتي ضمن زيارة منظمة الطيران المدني الدولي لليبيا التي استمرت 3 أيام، للوقوف على وضع الطيران المدني تمهيداً لزيارة التدقيق المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية من أجل رفع الحظر المفروض على المطارات والشركات الليبية الناقلة.

وحضر اللقاء وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ووكيل الوزارة لشؤون الطيران الجوي، خالد سويسي، ورئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك، ورئيس مصلحة المطارات المكلف، محمد فساطوي.

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