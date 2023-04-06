رصد 307 محطات لتسويق الوقود بجنوب غرب ليبيا رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط

أخبار ليبيا 24

قال، مكتب النائب العام، اليوم الخميس، إنّه تم رصد 307 محطات لتسويق الوقود في عدد من بلديات المنطقة الجنوبية الغربية لليبيا، يتم تزويدها بالمحروقات، رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط.

وأضاف المكتب، أن عناصر فرع إدارة إنفاذ القانون – المنطقة الجنوبية؛ باشروا بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى الكتيبة (10) مشاة -في وقت سابق- مهمة إنفاذ أوامر النيابة العامة القاضية برصد وتتبع القائمين على نشاط تهريب المحروقات، وحصر محال إدارة العمل، واتخاذ إجراء قفلها للحد من تداعيات طرح المحروقات في دائرة التعامل بشكل غير مشروع.

وأفاد، بأنّه تمّ رصد 33 محطة تسويق وقود في بلدية سبها، يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط.

وقال، كما تمّ رصد 232 محطة تسويق وقود، في بلدية وادي الشاطئ؛ يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط.

كما ذكر أنّه تمّ رصد 24 محطة تسويق وقود في بلدية أم الأرانب؛ يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط، إضافة إلى 18 محطة في بلدية القطرون.

وقال المكتب، إنّه تمّ إجراء تفتيش محال تخزين المحروقات المعدة للتهريب، مشيرًا إلى أن الإجراء أسفر عن ضبط 21 وافدا؛ و3 مواطنين، في حالة تلبس بحيازة 310 آلاف لتر من مادة البنزين المجهزة للتهريب.

وأضاف المكتب، أن النائب العام؛ وجّه بمباشرة إجراءات التحقق من شرعية إجراءات ممارسة النشاط في محطات تسويق المحروقات جميعها؛ وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة الكسب غير المشروع.