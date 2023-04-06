رئيسا مصر وقبرص يؤكدان أهمية إجراء الانتخابية في ليبيا وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيسيان بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتشاورا حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، عقب المباحثات أن اللقاء كان “فرصة مواتية لتأكيد تثميننا للشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ولما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة، ومن ثم اتفقنا على أهمية الاعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثي والتي سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجاري”.

ولفت السيسي، إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافقا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، وشددنا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

Trending رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطلع على عمل غرفة العمليات العسكرية في المنطقة الوسطى