الدبيبة: حكومتنا أنهت الانقسام الحاصل في البلاد واستطاعت تفعيل اللامركزية

الوطن|رصد

أكد رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول لسنة 2023 أن عمداء البلديات يحملون لواء التنمية في ليبيا.

وأضاف الدبيبة أن الحكومة منتهية الولاية أنهت حالة الانقسام التي أبعدت البلديات عن تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدةً أنها نجحت في تفعيل اللامركزية والتنمية في كل المناطق والمدن الليبية.

هذا وأشار الدبيبة إلى أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في مواجهة المركزية المستحكمة وتغيير الواقع الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن البلديات تتنافس اليوم في التنمية بدلًا من النزاعات.

ولفت الدبيبة إلى أن حكومته فعّلت دور المرأة في البلديات لتعزيز دورها المجتمعي، مؤكدًا استمرار حكومته في دعم الشباب.

هذا وأكد الدبيبة في كلمته أن الحكومة منتهية الولاية أصدرت تعليماتها لتنفيذ توصيات البلديات لتقديم خدماتها المحلية وتطوير برامج الخدمات، مؤكدًا أن الحكومة أشرفت على الانتخابات المحلية في كل البلديات وسنواصل الاشراف عليها في كل مناطق ليبيا.