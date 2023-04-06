استمرار العمل على مشروع جسر الوحدة العربية ببنغازي

أخبار ليبيا 24

قالت بلدية بنغازي، اليوم الخميس، إن أعمال مشروع تنفيذ “جسر الوحدة العربية” لازالت مستمرة، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

ويقع الجسر على امتداد شارع الوحدة العربية “شارع عشرين”.

وأكّدت البلدية أنّه تمّ تنفيذ أعمال أساسات الجسر المُتقاطع مع الطريق الدائري الخامس .

وأوضحت أن المشروع يتم تنفيذه من مجموعة “جسر الذهب” للمقاولات والاستثمار العقاري وبإشراف إدارة المشروعات ببلدية بنغازي.

ولم تحدد البلدية موعد الانتهاء من المشروع.

ووقعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار عقدًا مع شركة “وادي النيل” المصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق في بنغازي، بمدة تنفيذ ستة أشهر.