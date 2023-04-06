المنقوش: المرأة في ليبيا تحتاج إلى الكثير من الدعم

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قالت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بعد اللقاء على هامش إفطار رمضان مع مجموعة من النساء في طرابلس، إن المرأة تمر خلال حياتها بمراحل انتقالية صعبة، وإن العبور من مرحلة إلى أخرى ليس سهلًا كما قد يبدو.

وأضافت، المنقوش عبر تويتر، أن المرأة تحتاج إلى الكثير من الدعم، مشيرة إلى أن المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، لتصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد.

بدورها قالت الخارجية، المنقوش نظّمت لقاءً مع عدد من السيدات الليبيات اللاتي يعملن بمجالات مختلفة في التعليم والصحة وقطاع الأعمال والإعلام، والكشافة والهلال الأحمر والمجتمع المدني، ممن عُرف عنهن العمل الجاد والاهتمام بخدمة المجتمع.

وأضافت، أن السيدات ناقشن واقع وتحديات عمل المرأة في المجال العام والحكومي، وأهمية أن يكون هناك تكاتف لجهود كافة فئات المجتمع من أجل مستقبل يكون فيه للجميع فرص متساوية وعادلة.