“اللافي” يطلع على خطوات صرف منحة الزوجة والأبناء ومخصصات بدل السكن للمهجرين والنازحين

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني، والتي قدمت له إحاطة حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لصرف مستحقات منحة الزوجة و الأبناء، وصرف مخصصات بدل السكن للمهجرين والنازحين، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الخطوات المتخذة لاستئناف العمل بالفنادق التابعة للوزارة والمتوقفة منذ سنوات.

وأشاد عبد الله اللافي، بأهمية العمل الذي تقوم به الوزارة بشأن صرف المنح، مشدداً على ضرورة الاستمرار في صرفها، إلى جانب صرف مخصصات بدل إيجار للنازحين والمهجرين.

