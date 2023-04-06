باتيلي: حان الوقت لإنهاء الأزمة الليبية ويجب وضع آلية شفافة لإدارة موارد ليبيا

الوطن|رصد

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي خلال كلمة له في اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية أن البلديات هي الخلية التي يعبر من خلالها الليبيين عن آرائهم.

ودعى باتيلي خلال كلمته لوضع آلية شفافة لإدارة المواد الليبية وذلك من خلال التنمية المستدامة والاطار التعاوني بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة، متمنيًا أن يستمر التعاون في الأشهر والسنوات القادمة.

وأشار باتيلي إلى أن عمل البلديات هو انتقال السلطة وانتقال السلطة بدون انتقال الموارد ليس له معنى، مؤكدًا أن الأزمة يجب أن تنتهي ويجب أن يبدأ عهد جديد في ليبيا.

وأضاف باتيلي في كلمته “حان الوقت لليبيا بأن تقف على قدميها وان يفتخر بها المواطنين“، وقال “10 سنوات من النزاع والأزمة كافية ولابد أن نبدأ عهد جديد من المصالحة في كل المناطق الليبية وآن الأوان لإعادة نهضة ليبيا وان تكون ليبيا بلدًا يفتخر بمواطنيه.

وختم باتيلي قائلًا: “يجب على عمداء البلديات تحمل مسؤولياتهم اتجاه الازمة وتخفيف معاناة المواطنين“، مضيفًا “نحن ندعم الليبيين وادعو العمداء للمساهمة في اجراء الانتخابات الحرة والعادلة خلال هذا العام“، مؤكدًا أنه يجب اعطاء الشرعية لكل المؤسسات من خلال انتخابات حرة وشفافة.