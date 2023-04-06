الدبيبة: برنامج الإدارة المحلية أصبح واقعًا في مواجهة المركزية المقيتة

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قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في كلمة الأربعاء، خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول لسنة 2023، إن برنامج الإدارة المحلية الذي أطلقته حكومة الوحدة، أصبح واقعًا في مواجهة المركزية المقيتة.

وأضاف الدبيبة، أن تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها يجعل دورها أقوى وأوضح في بناء النظام السياسي والإداري في ليبيا.

وقال، إنّه تمّ اشراك البلديات في ميزانية التنمية كأول مرة في تاريخ ليبيا، معتبرًا أن الانقسام ساهم في إبعاد البلديات عن اختصاصاتها لكن الحكومة نجحت في ابعاده، على حد قوله.

وأضاف، أن “البلديات اليوم تتنافس في التنمية وتقديم الخدمات عوضًا عن النزاعات السياسية والاصطفافات”، معتبرًا أن البلديات “نجحت اليوم في انجاح مشاريع عجزت الحكومات المركزية على إنجازها”.