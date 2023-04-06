مكتب النائب العام يكشف رصد أكثر من 300 محطة غير شرعية بالجنوب

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كشف مكتب النائب العام، اليوم الخميس، عن رصد أكثر من 300 محطة لتسويق الوقود بجنوب غرب ليبيا يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط.

وقال المكتب، إن عناصر فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية؛ باشروا بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى الكتيبة (10) مشاة مهمة إنفاذ أوامر النيابة العامة القاضية برصد وتتبع القائمين على نشاط تهريب المحروقات، وحصر محال إدارة العمل، واتخاذ إجراء قفلها للحد من تداعيات طرح المحروقات في دائرة التعامل بشكل غير مشروع.

وأضاف، أنّه تمّ رصد 33 محطة تسويق وقود في بلدية سبها، يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط، كما تمّ رصد 232 محطة في بلدية وادي الشاطئ.

وكشف المكتب، أنّه تمّ كذلك رصد 24 محطة تسويق وقود في بلدية أم الأرانب، إضافة إلى 18 محطة أخرى في بلدية القطرون.

وقال المكتب، إنّه تمّ إجراء تفتيش محال تخزين المحروقات المعدة للتهريب.

وأضاف، أن الإجراء أسفر عن ضبط 21 وافدا، و3 مواطنين ليبيين، في حالة تلبس بحيازة 310 آلاف لتر من مادة البنزين المجهزة للتهريب.

وأكّد أن النائب العام، وجّه بمباشرة إجراءات التحقق من شرعية إجراءات ممارسة النشاط في محطات تسويق المحروقات جميعها، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة الكسب غير المشروع.