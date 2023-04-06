لجنة 6+6 من النواب والدولة تعقد اجتماعها الأول وتناقش آليات عملها

الوطن| رصد

عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) المكونة من مجلسي النواب والدولة، اجتماعها الأول في مقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس.

ويأتي هذا الاجتماع تلبية للدعوة التي وجهتها اللجنة التابعة لمجلس الدولة إلى اللجنة نظيرتها من مجلس النواب، وهو أوّل اجتماع تحضيريّ بين اللّجنتين، تمهيدًا لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق فقد تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، مضيفاً أن الأعضاء عقدوا العزم على حلحلة كل المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.