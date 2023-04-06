باثيلي يشدد دور البلديات الهام خلال المرحلة السياسية القادمة في ليبيا

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شدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، على دور البلديات الهام خلال المرحلة السياسية القادمة في ليبيا.

وأكّد باثيلي، في كلمة الأربعاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام في طرابلس، على أن دور البعثة يعتمد على الدعم والعمل الحقيقي والأساسي الذي ركيزته أبناء الوطن، وعلى رأسهم عمداء البلديات.

جاء ذلك وفقًا لبيان مكتب رئيس حكومة الوحدة بشأن الاجتماع الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية خالد المبروك، وسفراء الدول ورؤساء المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، بمشاركة كافة عمداء بلديات ليبيا.