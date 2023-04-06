إيريني: تركيا ترفض مجددًا تفتيش سفينة حاويات متجهة إلى ليبيا

الوطن| رصد

قالت عملية إيريني لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إن تركيا رفضت مجددًا تفتيش سفينة حاويات مُتجهة إلى ليبيا، وفق ما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية.

الوكالة أوضحت أيضاً أن عملية إيريني حققت مع 311 سفينة تجارية، ورصدت 15 رحلة مشبوهة خلال شهر مارس الماضي.

هذا وأضافت الوكالة أن تركيا رفضت الموافقة على صعود وتفتيش السفن المشبوهة في 10 مناسبات منذ شهر ديسمبر الماضي، كما رفضت أنقرة يوم 29 مارس الماضي، تفتيش السفينة “MV Kosova” التي طلبت إيريني تفتيشها وفقاً لقرار مجلس الأمن.