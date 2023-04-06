أهالي عمارات القوشي يناشدون المسؤولين بوقف أعمال الهدم

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طالب أهالي الحي السكني عمارات القوشي مصراته المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بعدم المساس بحق سكان الحي من اي جهة كانت

وجاءت مناشدة أهالي الحي بعد ابلاغ السكان شفويا وعبر الكتابة على الجدران من قبل قوة العمليات المشتركة بضرورة اخلاء منازلهم ومغادرتها لتنفيذ عمليات الهدم والازالة

وأشار اهالي الحي الى ان عدد العائلات المتضررة من القرار الذي وصفوه بالجائر 450 عائلة في ظل عدم التعويضات من قبل الحكومة وفي شهر رمضان المبارك

مؤكدين على ان أعمال الهدم تتم بصورة انتقائية واخراج العائلات المقيمة دون قرارات رسمية وبدون مراعاة الظروف الصعبة التي يمرون بها

مشددين على ضرورة الوقوف معهم والالتفات لمطالبهم من قبل الجهات المسؤولة وانصافهم بما وصفوه بانه حق من حقوقهم