ليبيا الان

أهالي عمارات القوشي يناشدون المسؤولين بوقف أعمال الهدم

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

طالب أهالي الحي السكني عمارات القوشي مصراته المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بعدم المساس بحق سكان الحي من اي جهة كانت

وجاءت مناشدة أهالي الحي بعد ابلاغ السكان شفويا وعبر الكتابة على الجدران من قبل قوة العمليات المشتركة بضرورة اخلاء منازلهم ومغادرتها لتنفيذ عمليات الهدم والازالة

وأشار اهالي الحي الى ان عدد العائلات المتضررة من القرار الذي وصفوه بالجائر 450 عائلة في ظل عدم التعويضات من قبل الحكومة وفي شهر رمضان المبارك

مؤكدين على ان أعمال الهدم تتم بصورة انتقائية واخراج العائلات المقيمة  دون قرارات رسمية وبدون مراعاة الظروف الصعبة التي يمرون بها

مشددين على ضرورة الوقوف معهم والالتفات لمطالبهم من قبل الجهات المسؤولة وانصافهم بما وصفوه بانه حق من حقوقهم

 

الوسوم

اخراج العائلات المقيمة الالتفات لمطالبهم عمارات القوشي ليبيا مناشدة لوقف اعمال الهدم

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك