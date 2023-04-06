الصغير محذراً: فندق كورنثيا أصبح يستقبل الإخوانيات الهاربات من مصر لإلقاء المحاضرات

حذر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، من القيادية الإخوانية المصرية هالة سمير والمقيمة في تركيا بعد هروبها مصر، وفق قوله.

وكتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “إخوانية هاربة من بلدها لتركيا بالأساس خريجة فنادق وسياحة واصبحت شيخة في عهد محمد مرسي وبعد سقوط حكمهم هربت لتركيا وكانت تشتغل في قناة مكملين …. اللي يبي بنته او زوجته أو أخته أو أمه تتأخون يبعثها لفندق كورنتيا تحضر مع الشيخة”.

ومن المقرر أن تلقي الإخوانية الهاربة محاضرة بعنوان رمضان يجمعنا يوم 21 رمضان بقاعة لبدة بفندق كورنثيا بطرابلس.