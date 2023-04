ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير على إغلاق مكتب النائب العام لـ 307 محطة وقود غير شرعية في عدد من مناطق الجنوب ومصادرة 310 ألف لتر بنزين معدة للتهريب.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشمصبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “المسؤول الحقيقي هو شركة البريقة لتسويق النفط ومسؤوليها في مستودعات سبها ومصراتة والزاوية”.

