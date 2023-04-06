أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء في على مناطق الشمال الغربي وتشمل من مساء اليوم مناطق الشمال الشرقي، مع رياح نشطة في معظم البلاد، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد على مناطق غرب ليبيا .

راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع فرصة لسقوط أمطار قد تصحبها خلايا رعدية و متوقع تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل مما تسبب في تراكم المياه فى الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (17-21)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة في اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20-27)مْ على المناطق الساحلية وتصل اليوم إلى (30) مْ في طبرق والدواخل وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد في غدامس والحمادة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية غربية هذا اليوم وتكون جنوبية شرقية تنشط في غدامس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (32- 35 )مْ, ولاتتجاوز (28)مْ بغدامس – الحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضا يوم الغد في معظم المناطق .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.