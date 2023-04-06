دهان: أي انتخابات رئاسية تُجرى في ليبيا ستؤدي إلى تقسيم البلاد لدولتين

زعم الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي السابق لدى حكومة فائز السراج، الصادق دهان، أن أي انتخابات رئاسية تُجرى في ليبيا ستؤدي إلى تقسيم البلاد لدولتين، بحسب تعبيره.

وقال دهان في منشور عبر «فيسبوك»: “أكاد أجزم أن أي انتخابات رئاسية قد تجرى في ليبيا آجلا أو عاجلا ستؤدي قطعا إلى تقسيم البلاد إلى دولتين في الحد الأدنى، والأسباب معروفه دون شك”، وفقا لقوله.

وأضاف “من منا لا يعرف أن فوز أي مترشح من غرب ليبيا لن تقبل ولن تعترف به القوة المسيطرة على الشرق، والعكس أيضا، باعتبار أن كل طرف يتمترس سلفا خلف قاعدة أن تزييف الانتخابات حتمي، خاصة أنها ستجري تحت سطوة السلاح في كل المناطق”، على حد وصفه.

وتابع “المشكلة ليست في ولادة ليبيا الغربية وليبيا الشرقية، بل إن حربا جديدة عنيفة لا تشبه أي حرب مرت من هنا ستنشب مخالبها في أجساد الأقوام الليبية”، بحسب حديثه.