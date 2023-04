السيسي يشدد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا – توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده السيسي مع نظيره القبرصي، بحسب ما ذكرت صحيفة “اليوم السابع”.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه تم التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والتوافق على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، مشددًا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

