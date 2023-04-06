ليبيا.. ضبط 307 محطة وقود غير شرعية بالمناطق الجنوبية

قال مكتب النائب العام في ليبيا، إنه تم ضبط 24 شخصا، بينهم 21 وافدا، بحوزتهم 310 آلاف لتر من الوقود المجهز للتهريب، ورصد 307 محطة وقود غير شرعية خلال جهود مجابهة ظاهرة تهريب المحروقات في الجنوب.

وأضاف مكتب النائب العام في بيان له، أن عناصر فرع إدارة إنفاذ القانون – المنطقة الجنوبية؛ نفذت أوامر النيابة العامة القاضية برصد وتتبع القائمين على نشاط تهريب المحروقات، واتخاذ إجراء قفلها للحد من تداعيات بيع المحروقات المهربة.

وأوضح البيان، أنه تم رصد 33 محطة تسويق وقود في بلدية سبها تزود بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط، وأيضا 232 محطة في بلدية وادي الشاطئ، و24 محطة في بلدية أم الأرانب، و18 محطة في بلدية القطرون.

وأشار البيان إلى أن المتهمين بحيازة الوقود المهرب ضبطوا خلال تفتيش محال تخزين المحروقات المعدة للتهريب، فيما وجه المستشار النائب العام الصديق الصور بمباشرة إجراءات التحقق من شرعية إجراءات ممارسة النشاط في محطات تسويق المحروقات جميعها؛ وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة الكسب غير المشروع.