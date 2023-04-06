موقع يرصد حركة طائرات عسكرية إيطالية وتركية إلى مصراتة

الوطن| رصد

رصد موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي رحلتين لطائرتي نقل عسكرية إيطالية إلى مصراتة ورحلتين لطائرتي نقل عسكرية تركية إلى ليبيا، أمس الأربعاء.

ووفق الموقع، فقد هبطت طائرة النقل العسكرية من طراز ليوناردو C-27J، رقم التسجيل (MM62223) في مصراتة حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، وبعد أقل من ساعة أقلعت الطائرة الإيطالية مرة أخرى باتجاه سان جوستو في مدينة #بيزا الإيطالية.

وفي نفس الوقت أقلعت طائرة من طراز لوكهيد C-130J، رقم التسجيل (MM62196) من بيزا باتجاه نفس الوجهة في ليبيا، حيث هبطت حوالي الساعة 3:30 مساءً. كما هبطت طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A400M في ليبيا يوم الأربعاء.

وأظهر مسار رحلة الطائرة التركية الأولى، رقم التسجيل (18-003)، استخدام الطائرة التركية الطريق الشمالي الجديد من تركيا إلى غرب ليبيا بقاعدة الوطية.