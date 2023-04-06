المبعوث الأممي يؤكد على أهمية دور البلديات خلال المرحلة السياسية القادمة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، على أهمية دور البلديات خلال المرحلة السياسية القادمة في ليبيا، وذلك في كلمة الأربعاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2023 في طرابلس.

كما أكد باثيلي، على أن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعتمد على الدعم والعمل الحقيقي والأساسي الذي “ركيزته أبناء الوطن، وعلى رأسهم عمداء البلديات، وفق ما جاء على لسان مكتب رئيس حكومة الوحدة.

واختتم ليلة الأربعاء بمجمع قاعات غابة النصر، اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2023، بحضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والممثل الأممي عبدالله باثيلي، ووزير المالية خالد المبروك، وسفراء الدول، ورؤساء المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، بمشاركة كافة عمداء بلديات ليبيا.

بدوره قال الدبيبة، إن تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها يجعل دورها أقوى وأوضح في بناء النظام السياسي والإداري في ليبيا.

واعتبر الدبيبة، أن برنامج الإدارة المحلية الذي أطلقته حكومة الوحدة، أصبح واقعًا في مواجهة المركزية المقيتة.

وأضاف، أنّه تمّ اشراك البلديات في ميزانية التنمية كأول مرة في تاريخ ليبيا. ولفت إلى أن الانقسام ساهم في إبعاد البلديات عن اختصاصاتها لكن الحكومة نجحت في ابعاده، على حد قوله.

وقال الدبيبة، “لن ننتظر أحد لتأدية مسؤولياتنا وأخذنا زمام المبادرة في دعم المسار التنموي”. وأضاف، أن” البلديات اليوم تتنافس في التنمية وتقديم الخدمات عوضًا عن النزاعات السياسية والاصطفافات”.

وأضاف، أن البلديات نجحت اليوم في انجاح مشاريع عجزت الحكومات المركزية على انجازها.