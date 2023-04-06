بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الخميس 06 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 06 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء باردة على مناطق الشمال الغربي وتشمل من مساء اليوم مناطق الشمال الشرقى، مع رياح نشطة على معظم البلاد، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد على مناطق غرب ليبيا .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع فرصة لسقوط أمطار قد تصحبها خلايا رعدية و متوقع تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل مما تسبب في تراكم المياه فى الأماكن المنخفضة و جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-21)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-27)مْ على المناطق الساحلية وتصل اليوم إلى (30) مْ على طبرق والدواخل وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على غدامس والحمادة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية غربية هذا اليوم وتكون جنوبية شرقية تنشط على غدامس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 35 )مْ, ولاتتجاوز (28)مْ على غدامس – الحمادة والجفرة، وتسجل انخفاض يوم الغد على معظم المناطق .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-361)مْ.