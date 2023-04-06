أمطار غزيرة على مناطق غرب ليبيا والأرصاد تحذّر من جريان بعض الأودية المحلية

أخبار ليبيا 24

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من جريان بعض الأودية المحلية، على المناطق من غرب طرابلس والدواخل وبعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه نتيجة منخفض، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأفاد المركز، أن مناطق ليبيا تتأثر بمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية شرقية على مناطق الشمال الغربي، تكون نشطة وباردة.

وذكر، أن الرياح تشمل اعتبارا من مساء اليوم مناطق الشمال الشرقي، بينما تأثير المنخفض على باقي انحاء البلاد برياح نشطة إلى قوية سيكون هذا اليوم بالقطاع الجنوبي.

وتوقع المركز حدوث تكاثر للسحب من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي وغدامس مع فرصة لسقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة آخر ليلة الغد خاصة على المناطق من غرب طرابلس والدواخل وبعض مناطق الجبل وجنوبه.

وذكر أن ذلك سيتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.