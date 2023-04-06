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«إيتاميل رادار»: طائرات عسكرية إيطالية وتركية هبطت في مصراتة والوطية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت تقارير إيطالية متخصصة، رصد رحلتين لطائرتي نقل عسكرية إيطالية إلى مصراتة ورحلتي طائرتي نقل عسكرية تركية إلى ليبيا يوم أمس الأربعاء.

وقال موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، في تقرير صادر عنه: “هبطت طائرة النقل العسكرية من طراز ليوناردو C-27J، رقم التسجيل  MM62223)) في مصراتة حوالي الساعة الواحدة ظهرًا. وبعد أقل من ساعة أقلعت الطائرة الإيطالية مرة أخرى باتجاه سان جوستو في مدينة بيزا الإيطالية”.

وأضاف الموقع “في نفس الوقت أقلعت طائرة من طراز لوكهيد C-130J، رقم التسجيل  (MM62196) من بيزا باتجاه نفس الوجهة في ليبيا حيث هبطت حوالي الساعة 3:30 مساءً”.

وتابع “كما هبطت طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A400M في ليبيا يوم الأربعاء، (وأظهر مسار رحلة الطائرة التركية الأولى، رقم التسجيل  (18-003)، حيث استخدمت الطائرة التركية الطريق الشمالي الجديد من تركيا إلى غرب ليبيا بالوطية)”.

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إيطاليا الوطية تركيا طائرات عسكرية ليبيا مصراتة

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صحيفة الساعة 24

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