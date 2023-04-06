الأعلى للإدارة المحلية يعقد اجتماعه الأول بحضور الدبيبة وباثيلي

أختتم ليلة الأربعاء بالعاصمة طرابلس، اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2023، بمشاركة عمداء مختلف البلديات، وبحضور رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ووزير المالية خالد المبروك.

وألقى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة كلمة خلال اللقاء، أكد فيها استمرار الحكومة في نقل الاختصاصات وتقديم الخدمة للمواطنين من خلال البلديات لضمان توزيع عادل للموارد وإنهاء المركزية المقيتة، حسب وصفه.

وأكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في كلمة ألقاها على دور البلديات الهام خلال المرحلة السياسية القادمة في ليبيا، مؤكدا أن دور البعثة يعتمد على الدعم والعمل الحقيقي والأساسي الذي ركيزته أبناء الوطن، وعلى رأسهم عمداء البلديات.

وقدّم وزير الحكم المحلي، خلال اليوم الختامي، عرضا ضوئيا عن عمل الحكومة في مجال الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات وخطة المجلس للعام 2023.

وأصدر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بيانا يوضح دور البلديات في دعم الانتخابات وتنفيذها والقبول بنتائجها من خلال دورها المجتمعي، والقيام بحوار وطني شامل يدفع نحو إجراء الانتخابات.