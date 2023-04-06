باثيلي يدعو لإنهاء سنوات الصراع في ليبيا وبدء عهد جديد من المصالحة

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دعا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، إلى إنهاء سنوات الصراع في ليبيا وبدء عهد جديد من المصالحة الوطنية في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2023 في طرابلس.

“وقال باثيلي: “تكفي عشر سنوات من الصراع.. تكفي عشر سنوات من هذه الأزمة.. لابد أن نبدأ عهدا جديدا من المصالحة الوطنية في كل المناطق الليبية”.

وتابع باثيلي: “آن الأوان لتوفير الظروف لنهضة ليبيا من جديد.. أدعو عمداء البلديات وأعضاء المجالس إلى المساهمة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام.”

وأكّد باثيلي، على أن دور البعثة يعتمد على الدعم والعمل الحقيقي والأساسي الذي ركيزته أبناء الوطن، وعلى رأسهم عمداء البلديات.