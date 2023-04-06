ضبط سيارات مطلوبة أمنيًا في طرابلس

أخبار ليبيا 24

قالت، مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، إن أعضاء الفرقة العاملة “ليلة البارحة” ضبطوا مركبة آلية نوع “مرسيدس جي كلاس” بعدما اتضح أنها مطلوبة لمركز شرطة باب بن غشير.

وكانت المديرية أعلنت ضبط عدد من السيارات في إطار المهام المنوطة بقسم شرطة النجدة.

وقالت المديرية، أنّه تمّ ضبط “تويوتا كامري” مسروقة إضافة إلى أخرى من نفس النوع بميدان الجزائر مُبلغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة تبين أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة المدينة.

وأضافت، أنّه تمّ ضبط “تويوتا كورولا” تبيّن أنها سائقها ارتكب حادث مروري ولاذ بالفرار ومطلوبة لقسم مرور حي الأندلس.

وقالت المديرية، إنّ شرطة النجدة ضبط أيضًا سيارة “تويوتا كورولا” مبلغ عنها في قضية سرقة ومطلوبة لمركز شرطة المدينة، كما ضبطت سيارة نوع “دودج” للاشتباه ولدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس تبيّن أنها تحمل لوحات معدنية مزورة.