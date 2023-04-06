فيصل الشريف: نحن في زمن اللادولة ولا حل إلا بانتخابات برلمانية

زعم فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أننا في زمن اللادولة ولا حل إلا بانتخابات برلمانية، بحسب تعبيره.

وقال الشريف، في منشور عبر «فيسبوك»: “ليس هناك سياسي اليوم يستحق أن نصدقه أو أن نثق فيه، ولا جسم سياسي واحد يمكن له أن يدّعي بأن له شرعية حقيقية خارج إرادة الليبيين، أو أنه يعمل لأجل ليبيا وشعبها، فمن لم يتورط في دمائنا فلقد تورط في مقدراتنا”، على حد قوله.

وأضاف “نحن في زمن اللادولة واللامؤسسات واللاسيادة واللاشعب، ولا حل إلا بانتخابات برلمانية حقيقية تطيح بكل المتربعين على هرم الأجسام الحالية، من برلمان لمجلس دولة ولحكومات ومصرف مركزي إلى بقية المؤسسات الأخرى السياسي منها والمالي والعسكري”، وفقا لحديثه.

وتابع “أما من يريد إقامة انتخابات رئاسية دون استبعاد الشخصيات الجدلية من الطافية على الساحة اليوم دون استثناءٍ، فعليه أن يتحمل نتيجة هكذا خيارات يراد منها إيصال شخصية بعينها لحكم الليبيين بشكل صوري ومفبرك، أو نسف العملية الانتخابية برمتها”، بحسب وصفه.