درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة اليوم الخميس

أظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، فرص سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد على بعض مناطق غرب البلاد، وأن تسود أجواء باردة مناطق الشمال الغربي، كما تشمل جزء مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة على معظم البلاد.

المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى سرت، وسهل الجفارة والجبل الغربي، فيها تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار قد تصحبها خلايا رعدية، ويتوقع أن تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل مما يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.

أما المنطقة الممتدة من الخليج إلى سهل بنغازي وحتى امساعد شرقا، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية وتصل إلى 30 درجة مئوية على طبرق والدواخل وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

مناطق الجفرة، وسبها، وغات، وغدامس والحمادة، تكون فيها السماء قليلة السحب تتكاثر غدا على غدامس والحمادة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية غربية اليوم وتكون جنوبية شرقية تنشط على غدامس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

أما مناطق الجنوب الشرقي في الواحات، والسرير وتازربو والكفرة، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.