ليبيا – قال الطاهر بن غربية القيادي في “بركان الغضب” بمدينة مصراتة إن ذكرى 4 أبريل أليمة رغم كل ما كان من نشوة الانتصار، واصفًا الجيش الليبي بـ”العصابات المجرمة القابعة في بنغازي” حسب تعبيره.

بن غربية أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد : “نحن غير راضين عن استقبال المجرمين ومد اليد ومصافحتهم، ومن يقول إننا نمشي للسلام فإن السلام ليس مع القتلة والمجرمين؛ لأن مكانهم السجون. هذه صفقة سياسية لأن حفتر جاء بالمرتزقة ولا يستطيع إخراجهم، ويريدون أن يقوموا بتسوية مع المنطقة الغربية في إطار المصالحة، ولكن حقيقتها أنهم يريدون تكوين قوة ليخرجوا القوات التي جاء بها حفتر” على حد زعمه.

وأكد في الختام أنه على الجميع إدراك أن الثورة لم تُبع، والقادة الذين جلسوا في طرابلس كانت جلستهم عبارة عن جلسة شكلية ولا توجد لديهم مشكلة. بحسب قوله.

بن غربية: على الجميع إدراك أن الثورة لم تُبع.. واجتماع طرابلس كان شكليًا

