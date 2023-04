أعلن مكتب النائب العام ضبط 21 وافدا من العمالة الأجنبية و3 ليبيين متلبسين بحيازة 310 آلاف لتر وقود مجهزة للتهريب في المنطقة الجنوبية، حسب المكتب.

جاء ذلك خلال حملة أمنية نفذتها إدارة إنفاذ القانون والكتيبة 10 مشاة داخل المنطقة الجنوبية، تنفيذا لأوامر النيابة العامة القاضية برصد وتتبع القائمين على نشاط تهريب المحروقات، وفق مكتب النائب العام.

وأفادت النيابة العامة برصد 308 محطات توزيع وقود داخل بلديات سبها وبراك الشاطئ وأم الأرانب والقطرون، جرى تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط.

ووجه النائب العام ببدء إجراءات التحقق من شرعية إجراءات ممارسة النشاط في محطات تسويق المحروقات جميعها؛ وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة الكسب غير المشروع.

المصدر: مكتب النائب العام

The post النائب العام يعلن ضبط 21 وافدا و3 ليبيين بتهم تهريب الوقود بالجنوب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار