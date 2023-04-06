دبيبة: مواجهة المركزية في ليبيا يتطلب نقل الاختصاص للبلديات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطينة المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، إن برنامج الحكومة لنقل الاختصاص للبلديات أصبح واقعا لمواجهة المركزية.

وأضاف دبيبة، في تصريحات نشرتها منصة “حكومتنا”، أن اجتماعات عمداء البلديات على مدار الأسبوع مؤشر واضح على التكاتف والتعاون بهدف تفعيل برنامج الإدارة المحلية.

وأوضح دبيبة، أنه لابد من تمكين البلديات من تحصيل إيراداتها المحلية وإشراكها لأول مرة في ميزانية التنمية.

وقال: “اليوم أصبح هناك وعي متزايد والتزام حقيقي بأن تحقيق التنمية العادلة وتحسين الخدمات الأسياسية يتطلب قدرة كبيرة من البلديات على ممارسة هذه الاختصاصات”.

كما تحدث عما وصفه بالنجاح في إنهاء الانقسام الذي أبعد البلديات عن تأدية دورها الحقيقي، مشيداً في السياق نفسه بدعم شركاء ليبيا الدوليين لتفعيل برنامج اللامركزية، قائلا ًإنه أصدر تعليماته لكافة الوزرارات لتنفيذ توصيات اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وأردف: «ندعم سياسة الإفصاح والشفافية بإطلاق منصة التعاقدات المحلية الإلكترونية الخاصة بالبلديات»، معتبراً أن الإشراف على انتخاب عدد من المجالس البلدية يعكس أهميتها في إحداث التغيير.

وأشار إلى إصداره تعليمات لوزارة الحكم المحلي بعرض حزمة من القرارات التنفيذية التي تدعم الاستمرار في مسار اللاّمركزية لإقرارها، مشددا على أنه لابد لعمداء البلديات من الدفاع عن حقوق البلديات التي جرى اكتسابها.