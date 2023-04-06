تحديد مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية في درنة

الوطن| رصد

اعتمدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية، 31 مركز اقتراع في جميع الأحياء الرئيسية بمدينة درنة والمناطق التابعة للبلدية.

وتوزعت مراكز الاقتراع المعتمدة في درنة، بواقع 20 مركزاً داخل المدينة، إضافة إلى أربعة مراكز اقتراع بالضواحي، وسبعة مراكز اقتراع أخرى للمناطق المجاورة التابعة لبلدية درنة، بحسب المكتب الإعلامي للجنة الفرعية للانتخابات البلدية في درنة.

وستكون مقار مراكز الاقتراع في عدد من المدارس التابعة لوازارة التعليم، حيث اعتمدت ثلاث مدارس بحي باب طبرق وهي: مدرسة الشهيد فتحي الطيره، ومدرسة النهضة، ومدرسة الخلود، بينما خصصت أربع مدارس بحي الساحل الشرقي وهي: مدرسة مفتاح الماجري، ومدرسة الأمل، ومدرسة الخنساء، ومدرسة المرحوم إبراهيم بكار، أما وسط المدينة المعروفة بحي البلاد فقد أعتمدت ست مدارس وهي: مدرسة الحرية (الفجر الجديد سابقًا)، ومدرسة الجلاء، ومدرسة الزهراء الثانوية، ومدرسة النصر بشارع الفنار، ومدرسة الشهيد عبدالفتاح إمهدي بجانب مستشفى الهريش، ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض قرب مصرف الجمهورية الرئيسي.

كما خُصصت مدرستان بحي المغار وهما مدرسة الرشيد (الفاتح سابقًا)، ومدرسة الضياء، أما في حي شيحا فقد اختيرت ثلاث مدارس وهي: مدرسة الإنتصار، ومدرسة أسماء الثانوية وأم المؤمنين، وأخيرًا مدرسة الصديق بحي السلام (أمبخ) العمارات، ومدرسة جيل المستقبل بحي السيدة خديجة، وفقا للمكتب الإعلامي للجنة.

وبالنسبة لضواحي المدينة فقد اعتمدت أربع مدارس وهي: مدرسة وادي الناقة، ومدرسة الشلال بوادي درنة، مدرسة شهداء الجمعة بالظهر الحمر، ومدرسة إيراسا بالفتائح، أما المناطق المجاورة التابعة لبلدية درنة فقد خصص لها سبع مدارس وهي: مدرسة الريادة كرسة، ومدرسة لثرون للتعليم الثانوي، ومدرسة العزيات الثانوية، ومدرستا شهداء الخرص ومدرسة قرطبة بعين مارة، ومدرستا الأحرار وشهداء القرقف بمرتوبة.

افتتاح مقر اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في درنة

افتتح الثلاثاء بمدينة درنة مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية لبلدية درنة، وخلال مراسم الافتتاح جرى التعريف باللجنة الفرعية المشكلة للإشراف على العملية الانتخابية ببلدية درنة، حيث سيُجرى فتح منظومة تسجيل الناخبين خلال الساعات المقبلة.

وفي 5 مارس الماضي شكلت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية، لجنة فرعية للانتخابات البلدية بمدينة درنة وفقاً للقرار رقم (23) 2023، برئاسة، صبري عبدالله قصار، وعضوية كل من: قمرة صالح الشلوي، وعوض نصر عوض أحميدة، ومحمد بوبكر بوسرايا، وعبدالمولى عبدالسلام بلعيد.