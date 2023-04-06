مدير مستشفى غريان: البنية التحتية متهالكة ونعاني نقص الكوادر بسبب وزير صحة الدبيبة

قال مدير مستشفى غريان المركزي التعليمي “خالد زويط”، إن المستشفى يعاني من تهالك بنيته التحتية، حيث لم يخضع للصيانة منذ إنشائه عام 1978 تقريباً.

أضاف أن أغلب الأجهزة المهمة في قسم الأشعة التشخيصية متوقفة عن العمل أو خارجة عن الخدمة منذ أشهر مثل جهاز الرنين المغناطيسي.

ولفت في تصريحات صحفية، إلى أن المستشفى يعاني من نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة خاصة الكوادر المتخصصة.

وقال إن رمضان بوجناح وزير الصحة بحكومة الدبيبة أخطأ عندما ألغى قرار (272) القاضي بنقل الكوادر الطبية من المستوصفات إلى المستشفيات لسد العجز.

وأكد أن هناك تخصصات مثل فني التخدير والعناية الفائقة لا تحتاجها المستوصفات مثل حاجة المستشفى لها، ويوجد كوادر لا تملك المهارات الكافية أو الشهادات علمية وبالدليل القاطع في التخصصات المذكورة، وقد اكتشفنا ذلك عندما انتقلوا إلى العمل بمستشفى غريان.