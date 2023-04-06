منخفض جوي على ليبيا مصحوب برياح شمالية شرقية باردة

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن مناطق شمال ليبيا تتأثر بمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية شرقية تكون نشطة وباردة على مناطق الشمال الغربي.

وأضاف، أن الرياح تشمل اعتبارا من مساء اليوم مناطق الشمال الشرقي، بينما تأثير المنخفض على باقي انحاء البلاد برياح نشطة إلى قوية سيكون هذا اليوم بالقطاع الجنوبي.

وتوقع المركز حدوث تكاثر للسحب من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي وغدامس مع فرصة لسقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية.

وذكر أن من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة آخر ليلة الغد خاصة على المناطق من غرب طرابلس والدواخل وبعض مناطق الجبل وجنوبه، مشيرًا إلى أن ذلك سيتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، على المناطق من غرب طرابلس والدواخل وبعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه نتيجة المنخفض. ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر.