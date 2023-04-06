تفاصيل الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين النواب والدولة في طرابلس

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، عقد لجنة 6+6 الممثلة له ولمجلس النواب اجتماعها الأول “بأجواء إيجابية” بطرابلس، والمكلفة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.

وأضاف المجلس في بيان لمكتبه الإعلامي، أن الاجتماع “جاء تلبية للدعوة التي وجهتها اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة للجنة مجلس النواب وهو اجتماع تحضيري بين اللجنتين تمهيدا لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر”.

وأواضح البيان أنه “تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستتبع لأداء المهام الموكلة إليهما”، بحسب الاناضول .

وأردف أن الاجتماع “جرى في أجواء إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال، وعقد كل الأعضاء العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات”.

والاثنين، رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة 6+6 التي ستشارك اللجنة المشكّلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات.