مباحثات ليبية ألمانية بشأن تطورات العملية الانتخابية

​​​​​​​أجرى رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح والسفير الألماني لدى طرابلس ميكائيل أونمخت، الخميس، مباحثات تناولت تطورات العملية الانتخابية التي طال انتظارها لإنهاء الأزمة في البلد العربي الغني بالنفط.

ووفقا للمفوضية، عبر بيان، بحث السايح وأونخمت في طرابلس “آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات التي تنشد السلام والاستقرار وصولا لإنجاز الاستحقاقات المخطط لها هذا العام”، بحسب الاناضول.

وعبَّر أونخمت عن “تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات،مجددا استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخا ملائما تنفيذ الاستحقاقات المرتقبة”، بحسب البيان.