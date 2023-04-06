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أشرف بلها: قيام الدولة المدنية الديمقراطية يحتاج نشر الثقافة أولاً

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال أشرف بلها، رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، إن مبدأ مدنية الدولة هو هدف يسعى لخلقه وحمايته كل فرد في المجتمع سواء أكان حاكما أو محكوما، وهذا يأتي ضمن المسئولية المجتمعية عموما، ويتحقق ذلك في مسارين؛ أولهما نشر الثقافة الديمقراطية بدءا من مناهج التعليم والتربية والإعلام وبرامج الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وخطب الوعظ والإرشاد، وصولا إلى البرامج الانتخابية للمترشحين في كل أنواع الانتخابات النقابية والبلدية والنيابية والرئاسية، وبرامج الحكومات المنتخبة التي يقرها البرلمان.

أضاف في مقال، أن أن قيام الدولة الديمقراطية المدنية، رهين بنشر الثقافة الديمقراطية المجتمعية، وتكامل المؤسسات الحاكمة، حيث تنشأ الدول الديمقراطية وتتطور وتزدهر.

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صحيفة الساعة 24

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