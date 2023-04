ليبيا – رأى الباحث والأكاديمي الليبي عماد الهصك أن إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح عن جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات هو سد للذريعة التي يتحجج بها مجلس النواب بأن المفوضية هي سبب تأجيل موعد الانتخابات، وهو رمي للكرة في ملعب مجلسي النواب والدولة، وهذا من شأنه أن يزيد الضغط السياسي والأخلاقي عليهما.

الهصك أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أن الخطوة تعتبر بداية رفع القوة القاهرة التي منعت الانتخابات في موعدها المقرر، واعتقد أن سبب التأجيل هو الخلاف السياسي حول بعض الشخصيات الجدلية التي ترشحت للانتخابات الرئاسية، إذن السبب ليس فنيًا متعلقًا بالمفوضية ولا أمنيًا متعلقًا بوزارة الداخلية.

وأضاف الهصك: “بعدما حُلّ هذا الإشكال السياسي برعاية أمريكية أعطي الضوء الأخضر للسائح لكي يعلن عن جاهزية المفوضية ليضع المجلسين أمام مسؤولياتهما لإنجاز ما تبقى من قوانين انتخابية، والتصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي لدى ليبيا تتماهى مع هذه التطورات، وهي في نظري المحرك الرئيس لها”.

Shares

The post الهصك: إعلان السايح عن جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات تعتبر بداية رفع القوة القاهرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية