واقع وتحديات عمل المرأة في المجال العام والحكومي محور لقاء المنقوش مع عددٍ من الليبيات يعملن بمجالات مختلفة

طرابلس 06 أبريل 2023 (وال)- عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، لقاء مع عددٍ من الليبيات اللاتي يعملن بمجالات مختلفة في التعليم والصحة وقطاع الأعمال والإعلام، بالإضافة إلى الكشافة والهلال الأحمر والمجتمع المدني، وعُرف عنهن العمل الجاد والاهتمام بخدمة المجتمع.

وذكرت وزارة الخارجية الخميس – عبر صفحتها في الفيسبوك – أن اللقاء جاء على هامش إفطار رمضاني دعت إليه المنقوش بمدينة طرابلس، حيث ناقش الحضور واقع وتحديات عمل المرأة في المجال العام والحكومي، وأهمية أن يكون هناك تكاثف لجهود كافة فئات المجتمع من أجل مستقبل يكون فيه للجميع فرص متساوية وعادلة.

كما شاركت السيدات الحاضرات تجاربهن والتحديات التي تواجه المرأة الليبية.

وشددت الحاضرات على أهمية الرفع من مستوى الوعي بدور المرأة في المجتمع، وحاجته لجميع أفراده للمضي نحو الاستقرار والتقدم على كافة المستويات. (وال)

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