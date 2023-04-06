تسليم أذونات صرف مرتبات أبريل لمصرف ليبيا المركزي

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أعلنت، وزارة المالية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، تسليم أذونات صرف مرتبات شهر أبريل 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وقال الوزارة إنها سلّمت أذونات الصرف اليوم الخميس إلى المصرف المركزي لاستكمال إجراءات الصرف .