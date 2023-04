عميد بلدية طبرق: الإدارة المحلية تلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة الخدمات للمواطنين

ليبيا – قال عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس إن الإدارة المحلية تلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة الخدمات للمواطنين بعد أن عانينا لسنوات من آثار المركزية.

بو الخطابية اعتبر وفقًا لقناة “فبراير” أن حكومة الوحدة امتلكت الإرادة لتفعيل التحول نحو اللامركزية ودافعت عن قراراتها للصالح العام.

وتابع: “نجني اليوم ثمار الجهود الحكومية لنقل الاختصاصات إلى البلديات وتفعيل الإيرادات المحلية بعد أن كانت حلمًا لأكثر من عقد”.

