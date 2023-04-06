الأرصاد الجوي: أجواء باردة على مناطق الشمال الغربي مع رياح نشطة على معظم البلاد

طرابلس 06 أبريل 2023 (وال)- توقع مركز الوطني للأرصاد الجوي أن تكون الأجواء باردة اليوم الخميس، على مناطق الشمال الغربي وتشمل من مساء اليوم مناطق الشمال الشرقى، مع رياح نشطة على معظم البلاد، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد على مناطق غرب ليبيا.

وقال المركز إن منطقة رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار قد تصحبها خلايا رعدية، ويتوقع أن تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل، مما يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.

وأضاف المركز عبر نشرته اليومية أن تكون المنطقة الممتدة من الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد السماء قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية وتصل إلى 30 درجة مئوية على طبرق والدواخل وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

فيما ستكون المنطقة الممتدة من الجفرة – سبها – غات – غدامس – حتى الحمادة السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا على غدامس والحمادة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية غربية اليوم وتكون جنوبية شرقية تنشط على غدامس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضًا غدًا على معظم المناطق.

وأشار المركز الى أن منطقة الواحات – السرير – تازربو – حتى الكفرة السماء صافية، إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 32 و36 درجة مئوية. (وال)

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