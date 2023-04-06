الرئيس المصري يؤكد على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعي تسويتها، وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.

وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليديس: “لقد كان لقاؤنا كذلك فرصة مواتية لتأكيد تثميننا للشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ولما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة، ومن ثم اتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثي والتي سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجاري”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، مشددا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.