السفير الفرنسي يزور الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

الوطن| رصد

اطلع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج خلال اجتماع مع رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان، على عمل الهيئة ومهامها في رصد المحتوى الإعلامي ومكافحة خطاب الكراهية.

وعرض رئيس الهيئة، استراتيجية عمل الهيئة للعام 2023، ودورها في اعتماد مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا وإقامة الورش التدريبية على مبادئها.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك، لدعم حرية الصحافة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، وإمكانية إطلاق مشاريع تدريبية تستهدف الإعلاميين والمؤسسات الموقعة على مدونة السلوك في مجال رصد المحتوى الإعلامي أثناء فترة الانتخابات، ودور الإعلام في نزاهة الانتخابات وتعزيز المشاركة.