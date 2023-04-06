طرابلس.. تفاصيل ضبط منظمة تستهدف اعـتناق اللليبيين للمسيحـية وتركهم للاسـلام

أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس، عن ضبط منظمة تستغل كنسية “السيدة مريم” بالمدينة القديمة، لتعميد اللليبيين بعد اعتناقهم المسيحية وتركهم الإسلام.

وتم القبض على شاب ليبي ارتد عن الإسلام من قبل جهاز الأمن الداخلي لخروجه عن الدين الإسلامي واعتناق المسيحية.

وأقر الشاب انه كان ضمن تشكيل مكون من ليبيين وأجانب يدعو للمسيحية في نهاية 2016، وكان له صديق ليبي عرّفه على مجموعة أصدقائه، وكان من ضمنهم شخص أمريكي الجنسية يعيش في طرابلس، وكانو يتناقشوا في أمور عدة منها الديانة المسيحية.

وأفاد الشاب الى ان صديقه أرسل له أكثر من موقع يقرأ فيهم عن الديانة المسيحية، وكان يلتقيه أكثر من مرة لأسأله في عدة أمور خاصة بالمسيحية، واستمر التواصل لحين اعتنق المسيحية في 2017، وقام بتعميده في 2018، في كنيسة السيدة مريم.

وأشار الى انه تعرف حينها على أشخاص عديدين من بينهم أجانب منهم شخص باكستاني وليبيين، وتواصلوا مع بعضهم البعض وكونّا مجموعة واجتمعا في مركز تدريب وصلوا سويا.

وقال الشاب :”كان بيننا تواصل مع بعضنا البعض، وكل مجموعة منّا كانت تجتمع وتصلي مع بعضها البعض، ويشجعون آخرين لدخول الديانة المسيحية”.

وأضاف :”نريد أن تكون الديانة المسيحية ديانة صحيحة وتضمن حقها في الدستور، لأنه لأي ليبي حق في حرية الدين، وما نريده هو أن يعم السلام في ليبيا”.