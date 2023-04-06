ضبط سيارة تويوتا مسروقة وعدد من المركبات بإستيقافات في طرابلس

أفادت مديرية أمن طرابلس، عن تمكن قسـم شرطـة النجـدة من ضبط “تويوتا كامري” مسروقة منذ 72 ساعة “وعدد آخر من المركبات الالية في استيقافات شرطة النجدة.

-تمكن أعضاء الفرقة العاملة :