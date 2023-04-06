ضبط سيارة تويوتا مسروقة وعدد من المركبات بإستيقافات في طرابلس

أفادت مديرية أمن طرابلس، عن تمكن قسـم شرطـة النجـدة من ضبط “تويوتا كامري” مسروقة منذ 72 ساعة “وعدد آخر من المركبات الالية في استيقافات شرطة النجدة.
-تمكن أعضاء الفرقة العاملة :
- من ضبط مركبة ألية نوع” تويوتا كامري اللون أسود في التمركز الأمنـي “ميدان الجزائر ” اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة المدينة .
- كما تم ضبط تويوتا” كارولا اللون” ابيض أشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها ارتكبت حادث مروري ولاذت بالفرار و مطلوبة لقسم مرور حي الاندلس.
-كما تم ضبط مركبة ألية نوع” تويوتا كارولا” اللون أبيض مبلغ عنها في قضية سرقة ومطلوبة لمركز شرطة المدينة
-كما تم ضبط مركبة ألية نوع” دوتش اللون أبيض اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها تحمل لوحات معدنية مزورة.
-اتخدت الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.
أضف تعليقـك