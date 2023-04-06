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ضبط سيارة تويوتا مسروقة وعدد من المركبات بإستيقافات في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أفادت مديرية أمن طرابلس، عن تمكن قسـم شرطـة النجـدة من ضبط “تويوتا كامري” مسروقة منذ 72 ساعة “وعدد آخر من المركبات الالية في استيقافات شرطة النجدة.

-تمكن أعضاء الفرقة العاملة :

  • من ضبط مركبة ألية نوع” تويوتا كامري اللون أسود في التمركز الأمنـي “ميدان الجزائر ” اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة المدينة .
  • كما تم ضبط تويوتا” كارولا اللون” ابيض أشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها ارتكبت حادث مروري ولاذت بالفرار و مطلوبة لقسم مرور حي الاندلس.
    -كما تم ضبط مركبة ألية نوع” تويوتا كارولا” اللون أبيض مبلغ عنها في قضية سرقة ومطلوبة لمركز شرطة المدينة
    -كما تم ضبط مركبة ألية نوع” دوتش اللون أبيض اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها تحمل لوحات معدنية مزورة.
    -اتخدت الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

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