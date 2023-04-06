السفارة الليبية بالقاهرة تبحث ملف علاج المرضى في المستشفيات المصرية

بحث القائم بأعمال السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، محمد عبد العالي مصباح، ملف المرضى من أجل حصولهم على أفضل الخدمات وبالشكل اللائق والمناسب.

وقال بيان صادر عن السفارة: “يأتي ذلك في ظل السعي الدائم للبعثة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى الليبيين في المصحات والمستشفيات المصرية وبتعليمات مباشرة من السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بالأعمال بضرورة الإهتمام والمتابعة الدقيقة لهذا الملف، من حيث التأكد من تلقي المرضى للعلاج نظير المبالغ التي تدفع لتلك المصحات”.

وأضاف البيان “أيضاً لمعالجة قيام بعض المصحات بإخراج المرضى أثناء تلقيهم العلاج وإشتراط إحالة المبالغ المالية كاملة، وهو أمر مستهجن وغير مبرر، خاصة وأن السفارة ملتزمة في تعاملها مع تلك المصحات، وأن كل الخطوات التي يقوم بها المكتب الصحي والقسم المالي الهدف منها هو ضمان حصول المرضى على أفضل الخدمات العلاجية وللحد من ظاهرة المعاملة الغير مناسبة من بعض المستشفيات للمرضى الليبيين”.

وتابع “في هذا الإطار عقد القائم بالأعمال صباح اليوم الخميس الموافق 06 ابريل 2023، إجتماعاً ضم كل من: المراقب المالي ورئيس المكتب الصحي المكلف، لمتابعة ملف المرضى من أجل حصولهم على أفضل الخدمات وبالشكل اللائق والمناسب”.